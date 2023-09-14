Gram altını 1650 liradan kar edecek! Yeni rekorlar yolda 14 Eylül 2023 çeyrek altın kaç lira?

Altında değer kaybı sürüyor. Ama çok uzun sürmeyecek. Uzmanlara göre yeni rekorlar kapıda...Yılın en çok kazandıran yatırım aracı olan altın bu sene de yatırımcısını üzmeyecek. İşte altın piyasasında son durum...

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Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.653 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 1.652 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.710 lira, Cumhuriyet altını da 10.960 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.906 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Fed'in faiz artışlarına devam etme ihtimalinin yükselmesiyle altının ons fiyatının baskılanmaya devam ettiğini belirtti.

Yükseliş devam edecek

Kuyumcu Erhan Şakar “Altın yatırımcısını hiçbir zaman üzmemiştir. Yani altın uzun süreli bir yatırım aracıdır. Uzun süreli yatırımlarda altın her zaman kazandıracağı garantidir. Yatırımcılara altına yatırım yapmayı tavsiye ederim. Yatırımcılar yılsonuna kadar 2 bin TL’yi görecek diye söylüyorlar” şeklinde konuştu.

Uzmanlar, Ekim ayı itibari ile yeni rekorlardan söz ediyor. Dolardaki yükselişe paralel değer kazanan altın, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecek.

İslam Memiş de "2024 yılında 2500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz, 2025'te ise 3500 ve üzeri rakamları göreceğiz gram altında." dedi.