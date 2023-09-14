Ahmet Hakan Halil Konakçı'ya sert 'çıktı! 'Ben üçüne de karşıyım, kafir mi oldum!'

Diyanet görevlisi Halil Konakçı, "Bir kişi şeriat istemiyorsa kafirdir" dedi. Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, "Kâfir diyeceksin de ne olacak a be hoca" deyip Halil Konakçı'yı lüzumsuz, boş beleş konuşmakla suçladı...

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Tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ve Hatay ile ilgili skandal sözleri nedeniyle hakkında inceleme başlatılan Halil Konakçı, şimdi de şeriat istemeyenleri 'kafir' ilan etti. Konakçı'nın o sözlerine Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan tepki geldi. Halil Konakçı, "Bu ülkede acilen Müslüman ve kafir tanımının yapılması lazım. Bir kişi, şeriata sövüyor ve şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir. Bu kadar basit" başlığıyla yeni video yayınladı. Ahmet Hakan Konakçı'nın o sözlerine tepki gösterdi.

Kafir diyeceksin de ne elde edeceksin?

"Yine Halil Konakçı diye bir hoca. Yine lüzumsuz, boş beleş bir çıkış. Bu ülkede acilen ‘Müslüman / Kâfir’ ayrımı yapılması lazımmış. Bir kişi şeriata sövüyor ya da istemiyorsa kâfirmiş." diyen Ahmet Hakan şunları yazdı:

Derdin nedir senin hoca? Kafir diyeceksin de ne elde edeceksin? Kalpleri İslam’a ısındırmış mı olacaksın? İslam adına çok güzel bir tebliğde mi bulunmuş olacaksın?

Ben üçüne de karşıyım, kafir mi oldum?

Hem hangi şeriat senin şeriat dediğin hoca? Taliban şeriatı mı, İran’ın molla şeriatı mı, Suudi şeriatı mı? Bu üçüne ben de karşıyım. Ne yani? Kâfir mi oluyoruz şimdi?

Senin şeriattan anladığın farklı, onunki farklı, bununki farklı. Hangisine karşı çıkarsak Müslüman kalacağız, hangisine karşı çıkarsak kâfir olacağız?

Senin derdin gündeme gelmekse başardın...

Eğer temel derdin... Gündeme gelmekse, üç beş habere konu olmaksa, sosyal medyayı sallamaksa bil ki başardın. Eğer temel derdin... İslam’a hizmet etmekse, güzel söz söylemekse, kalpleri İslam’a ısındırmaksa bil ki başaramadın.

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