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59 gündür kayıptı! Alıkonulan kadın Müge Anlı'nın canlı yayınında polis ekipleri tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
59 gündür kayıptı! Alıkonulan kadın Müge Anlı'nın canlı yayınında polis ekipleri tarafından kurtarıldı

Televizyonların sevilerek ve merakla takip edilen, ünlü gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kızı ile buluşması planlanan kadının 59 gündür alıkoyulduğu iddia edildi. Canlı yayını ihbar kabul eden polis ekipleri kadını canlı yayında kurtardı.

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Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 16. sezonuna hızlı başladı. Önceki programında, 16 Temmuz’da, Ankara’da kaybolan iki çocuk annesi, 45 yaşındaki Birsen Polat’ı arayan Müge Anlı, yayının hemen ardından dikkatli bir izleyicisinin ihbarı ile genç kadını buldu.

Dünkü yayında, kızıyla buluşturmayı planladığı Birsen Polat’ın röportaj yapmalarına rağmen yayına gelmediğini aktaran Müge Anlı, genç kadının telefonlarını yanıtsız bıraktığını, kaldığı adresteki ekibine de kapıyı açmadığını, ortada endişe veren bir durum olduğu bilgisini paylaştı.

Anlı’nın sıcak gelişmeyi aktarması üzerine yayını ihbar kabul eden Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.
Canlı yayında, Müge Anlı’nın yönlendirdiği adrese intikal eden polis ekipleri, genç kadını ve onu evde alıkoyduğu iddia edilen şahsı evden çıkarıp emniyete götürdü.

Şantaj ve tehditle Birsen Polat’ı zorla evde tuttuğu söylenen ve tepki dolu sözlerle kendisini canlı yayında savunmaya kalkan şahsın, incelenmek üzere telefonuna el konuldu.

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