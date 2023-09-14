Dolandırıcılar sahte savcı oldu, yaşlı adamı 40 bin TL dolandırdı! "FETÖ'cüler hesabınıza el koyacak"

Kocaeli'de kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar sahte savcı taklidi ile yaşlı adamı 40 bin TL dolandırdı. Dolandırıcılar yaşlı adama "FETÖ'cüler hesabınıza el koyacak" diyerek para istedi. Yaşlı adamın eşini canı ile tehdit ettiler.

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Olay, 1 Eylül 2020 tarihinde Kocaeli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S.'yi arayan M.Ö. isimli şahıs, kendini savcı olarak tanıtarak FETÖ'cülerin hesabına el koyacağı yalanını söyleyerek, bankada bulunan parasını kendisine verecekleri İBAN numarasına göndermesini istedi.

Ne yapacağını bilemeyen 71 yaşındaki Mustafa S., şahsa inanarak söz konusu banka hesabına 40 bin TL gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı adam, polise şikayette bulundu.

"'FETÖ'cüler hesabına el koyacak' dedi"

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonunda müşteki Mustafa S., tanık eşi S.S. ve sanık avukatları hazır bulundu. Sanıklardan B.T.Ö. ve E.Ş. SEGBİS ile duruşmaya katılırken, M.Ö. ise katılmadı.

Nasıl dolandırıldığını anlatan Mustafa S., "M.Ö. isimli şahıs beni telefonla arayarak kendini savcı olarak tanıttı. FETÖ’cülerin benim T.C. kimlik numaramın son 4 hanesini ele geçirdiğini söyledi. Bankadaki parama FETÖ’cülerin el koymaması için parayı çekip kendilerine yollamamı istedi. 'Eve polis gönderdik, o parayı eşinize vereceğiz. Siz de çekeceğiniz parayı bize gönderin' dedi.

"Telefonu kapatmama hiçbir şekilde izin vermedi. Eşimi de telefonla konferansa aldı. Eşime, eve polis gelip gelmediğini, kendisine parayı verip vermediklerini sordum. Eşimi tehdit ettikleri için eşim bana, polislerin kendisine parayı verdiğini, bir sorun olmadığını söyledi."

"Ben de buna dayanarak bana verdikleri İBAN numarasına 40 bin TL gönderdim. Açıklama kısmına 'Araç satışı' olarak yazdırıp parayı havale ettirdiler. Eve gidip eşimle konuşunca kimsenin kendisine para vermediğini, kendisini benim canımla tehdit ettiklerini söyledi."

"Bunun üzerine dolandırıldığımızı anladık ve şikayette bulunduk. Gönderdiğim paranın 7 bin 800 TL’si savcılık kanadıyla bana iade edildi. Zararımın tamamen giderilmesini istiyorum, şikayetçiyim" diye konuştu.

"Evimize haciz geleceğini söyledi"

Tanık olarak dinlenen Mustafa S.'nin eşi S.S. (65), "Kendini savcı M.Ö. olarak tanıtan şahıs beni telefonla aradı. Eşim Mustafa’nın FETÖ olayından dolayı takip edildiğini ve evimize haciz geleceğini söyledi. Beni arayan kişi Mustafa'ya, 'Parayı aldım demezsen eşinizin başına kötü şeyler gelir’ dedi. Eşimle konferansa alıp tehditle parayı aldığımı söylettirdi" şeklinde konuştu.