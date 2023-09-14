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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Yapay zeka yaptı: Türkiye haritası komple değişti! O ilin adı 'Atatürk' oldu

Yapay zeka yaptı: Türkiye haritası komple değişti! O ilin adı 'Atatürk' oldu

Yapay zeka bunu da yaptı; Türkiye'deki illeri yeniden isimlendirdi. Yapay zeka Ankara'ya Atatürk adını verdi.

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Gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün yeni ve şaşırtıcı şeyler sunan yapay zeka bu kez Türkiye'deki illeri yeniden isimlendirdi.

Yapay zekanın isimlendirdiği Türkiye haritasında Ankara ilinin adı 'Atatürk' olarak değiştirildi. Malatya'nın 'Kayısı', Kars'ın ise 'Karpaşa' olması dikkat çekti. Yapay zeka bunun yanı sıra Konya'ya ise 'Türkistan' adını verdi.

Eskişehir 'Modern', Sivas'a ise 'Şehriye' ismi verildi.

İşte yapay zekanın yeniden isimlendirdiği Türkiye haritası...

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