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Türkiye Basketbol Ligi'nde 2023-2024 sezonu yarın başlıyor!

Türkiye Basketbol Ligi'nde 2023-2024 sezonu yarın başlıyor!

Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Semt77 Yalovaspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TBL'de ilk haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Semt77 Yalovaspor-Esenler Erokspor (90. Yıl)

16 Eylül Cumartesi:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Çayırova Belediyesi (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Kocaeli Atatürk)

16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-MKE Ankaragücü Basketbol (Edip Buran)

18.15 Finalspor-Sigortam.net (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

17 Eylül Pazar:

13.00 Pizza Lazza Haremspor-Kapaklıspor (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Konyaspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

15.45 OGM Ormanspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

18 Eylül Pazartesi:

16.00 Fenerbahçe Koleji-Gaziantep Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

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