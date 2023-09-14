Türkiye Basketbol Ligi'nde 2023-2024 sezonu yarın başlıyor!

Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Semt77 Yalovaspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.Abone ol
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TBL'de ilk haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
16.00 Semt77 Yalovaspor-Esenler Erokspor (90. Yıl)
16 Eylül Cumartesi:
13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Çayırova Belediyesi (Iğdır Kazım Karabekir)
14.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Kocaeli Atatürk)
16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-MKE Ankaragücü Basketbol (Edip Buran)
18.15 Finalspor-Sigortam.net (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
17 Eylül Pazar:
13.00 Pizza Lazza Haremspor-Kapaklıspor (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)
14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Konyaspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
15.45 OGM Ormanspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
18 Eylül Pazartesi:
16.00 Fenerbahçe Koleji-Gaziantep Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)