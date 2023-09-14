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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! Zehir taciri 6 şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! Zehir taciri 6 şahıs gözaltına alındı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Elazığ’da huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar sonucunda merkezde ikamet eden M.B.Ö.’nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelinin adresine gerçekleştirilen operasyonda M.B.Ö. , O.D., A.Y., A.K. ,F.K. ve A.U. evde uyuşturucu kullandıkları esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan arama sonucunda ise 1 adet tabanca, 5 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirildi.

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