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Kayseri'de eski sevgili vahşeti! Genç kızı sokak ortasında kurşuna dizdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de eski sevgili vahşeti! Genç kızı sokak ortasında kurşuna dizdi

Kayseri Melikgazi'de iş çıkışı evine giden genç kız eski sevgilisi olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Genç kız hayatını kaybetti.

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Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesinde meydana gelen olayda, garson olarak çalışan Edanur Çoban, evine giderken eski sevgilisi olduğu iddia edilen O.Ç. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Genç kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan müdahalede Edanur Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz kızın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan O.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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