Ukrayna'da güzellik yarışmasında savaş krizi! "Rusya yanlısı" oldukları gerekçesiyle diskalifiye oldular

UKRAYNA'da düzenlenecek güzellik yarışmasında bazı yarışmacıların Rusya'yla bağları kriz çıkardı. Rus oligarklarla fotoğrafları ortaya çıkan bazı güzeller diskalifiye edildi.

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Ukrayna’da bu yıl düzenlenecek Miss Ukraine güzellik yarışmasına 1,5 yıldan uzun zamandır süren savaşın gölgesi düştü.

Adayların açıklanmasının ardından internet üzerinden bazı güzellerin Rusya’yla bağlantıları olduğu yönünde şikayetler yağdı. Birçok kişi, sosyal medyada Ukraynalı güzellerin Ruslarla ve Rus oligarklarla paylaşım yapmasını eleştirdi ve bunun “vatanseverliğe” aykırı olduğunu savundu.

Ukraynalı komedyen Andrey Luzan, bazı yarışmacıların Rusya yanlısı görüşleri olduğunu belirtti. Bu isimlerden model Kseniya Magera’nın Rusya yönetimine yakın kişilerle arkadaş olduğu ve eskiden Moskova’da yaşadığı, İrina Pilayeva’nın ise Rusya’yla yakın ilişkileri olduğu kaydedildi.

İrina Pilayeva

Luzan, yarışmacılardan Ekaterina Çuvaşova’nın da bir Rus ajanının kızı olduğunu öne sürdü. Rusya yanlısı yönetimlerin bulunduğu Donetsk ve Luhansk’tan üç yarışmacının adaylığına da izin verilmedi.

Yapılan incelemeler sonrası yarışmanın organizatörleri, 3 adayı “Rusya yanlısı” oldukları gerekçesiyle diskalifiye etti. İki aday da yarışmadan çekildiklerini duyurdu.

Oksana Magera da krizde adı geçen yarışmacılardan biri oldu.

Organizatörler, “Etik kurul incelemesinde bazı adaylarla ilgili etik olmayan durumlar tespit edildi. Bu nedenle 3 adayı yarışmadan çıkardık. Aldığımız bilgiler için teşekkürler” açıklaması yaptı. Diskalifiye edilen güzellerin isimleri açıklanmadı.