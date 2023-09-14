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Prof. Nihat Hatipoğlu'ndan korkutan haber!

Prof. Nihat Hatipoğlu'ndan korkutan haber!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yeniden hastaneye yatıyor. Hatipoğlu, kalp anjiyosu ameliyatı olacağını açıkladı.

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Uzun yıllardır ATV ekranlarında dini sohbetler yapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan sevenlerini korkutan haber geldi.

Hatipoğlu'nun 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Nihat hocamız yarın (bugün) sabah kalp anjiyosu ameliyatı olacak. Sizlerden hocamız için dua istirham ederiz" ifadeleri kullanıldı.

3 hafta önce tansiyon nedeniyle hastanelik olan Hatipoğlu, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ani bir rahatsızlığım oldu ama hamd olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın" demişti.

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