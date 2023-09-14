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Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayınlandı! Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçi atandı!

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayınlandı! Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçi atandı!

Büyükelçi atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre Rusya Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç, Ukrayna Büyükelçiliğine ise Mustafa Levent Bilgen atandı. İşte isim isim atama kararları...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelere büyükelçi atadı. Büyükelçi atamaları Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre Rusya Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç, Ukrayna Büyükelçiliğine ise Mustafa Levent Bilgen atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan atama kararına göre;
- Rusya Federasyonu nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç,
- Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen,
- Polonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp Denktaş,
- Fas Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç,
- Burundi Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alp Işıklı atandı.

Atamalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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