BIST 8.014
DOLAR 26,94
EURO 28,92
ALTIN 1.652,84
HABER /  POLİTİKA

Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı! '2028'de Erdoğan aday olmayacak'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tv 100 canlı yayınında 2028 cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını açıkladı. Erbakan, yerel seçimde Ankara ve İstanbul adaylarına destek verebileceklerini ancak bunun için Anadolu'da birkaç ilin belediye başkanlığının Yeniden Refah Partisi'ne verilmesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tv 100'de Farklı Açılar'da Kübra Par ve Deniz Gürel'in sorularını yanıtladı. Erbakan Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. "2028'de Cumhurbaşkanı adayı olmayı istiyoruz." diyen Erbakan şöyle konuştu: 

Cumhurbaşkanımız aday olmayacak

"2024'te yerel seçimde inşallah belediyelerde tekrardan Milli Görüş belediyeciliğini hakim kılmak arkasından da merkezi yönetimde iktidar olma hedefimiz var. Zaten 28 seçiminde sayın Cumhurbaşkanımız da aday olmayacak. 2028'de bizim aday olmamız yerinde olur diye düşünüyoruz."

Ankara ve İstanbul'da ittifaka varız

31 Mart 2024'te yılında gerçekleşecek yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini belirten Erbakan, şunları söyledi: "Seçimlere şu anda biz kendi adaylarımız ve amblemimiz ile gireceğini ifade ediyoruz. Bütün il ve ilçe teşkilatlarımıza ve genel merkezimize aday adaylığı başvurularını başlattık. Ankara ve İstanbul gibi kritik 2 büyükşehir için ittifak teklifi gelebilir. Şuan herhangi bir görüşme, istişare, teklif yok. Orada AK Parti'nin seçimi kazanabilmesi Millet İttifakı blok halinde girerse Yeniden Refah Partisi'nin oylarına bağlı. 

Teklif olursa istişare edip değerlendiririz

İstanbul ve Ankara'da 14 Mayıs'ta yüzde 3 civarı oy aldık. Dolayısı ile AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'yı alması için Yeniden Refah Partisi'nin desteğine ihtiyacı olduğu görülüyor. Ankara ve İstanbul'da seçime girmediğinizde Türkiye genelinde oy oranına etkisi oluyor. Biz Türkiye geneli oy oranımızın yüzde 2,86'nın çok da üzerine çıkmasını istiyoruz. Bu bir nevi de 2028 seçimlerinin provası olacak. Seçime yakın dönemde böyle bir teklif olursa istişare edip değerlendiririz.

Aşı karşıtlığı bize oy getirdi

"Saadet Partisi seçmenlerinden ciddi bir oy aldık. Seçime kendi logoları girmedikleri için onların seçmenleri CHP'ye oy vermek istemedikleri için bize oy geldi" diyen Erbakan, "Pandemi sürecinde farklılık oluşturmamızdan oy geldi. Kıbrıs Harekatı'nın yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldik. Önümüzdeki günlerde çekincelerimizle ilgili kendisi ve görevlendireceği kurmaylara iletmeyi düşünüyoruz." dedi.

İstanbul'a karşılık Anadolu'da bir kaç il...

İttifak yapmak için parti içinde konuşulanları da anlatan Erbakan, "İstanbul'da bazı ilçelerin Yeniden Refah'a bırakılması, Ankara ve İstanbul'da vereceğimiz desteğe karşılık Anadolu'da birkaç ilin Yeniden Refah'a verilmesi şeklinde partide bunu söyleyenler var. Bunlar için bir şey konuşmak çok uygun değil. Teklif olursa Ankara ve İstanbul düşünülebilir. Bunlar dışında kendimiz seçime gireriz." dedi.

Zaten Cumhurbaşkanımız da aday olmayacak

"2028'de Cumhurbaşkanı adayı olmayı istiyoruz" diyen Erbakan şöyle devam etti: "2024'te yerel seçimde inşallah belediyelerde tekrardan Milli Görüş belediyeciliğini hakim kılmak arkasından da merkezi yönetimde iktidar olma hedefimiz var. Zaten 28 seçiminde sayın Cumhurbaşkanımız da aday olmayacak. 2028'de bizim aday olmamız yerinde olur diye düşünüyoruz."

Çok eşli olduğunu bilsek aday yapmazdık

Kübra Par'ın "Partinizin Konya Milletvekili Ali Yüksel bir röportajında çok eşliliği savundu. Bu sizin parti politikanıza uyumlu mudur, siz de mi böyle düşünüyorsunuz?" sorusuna Erbakan "Kendi şahsi fikirlerini ifade etmiş gerekli uyarılar yapıldı. Başka yerlere çekiliyor. Bizden aday olduğunda bekar statüsündeydi. Bir eşinden boşanmış, bir eşi vefat etmişti. Çok eşli olduğunu bilseydik aday yapmazdık, çünkü çok eşli bir insanın siyasete, meclise, partiye vakit ayırması mümkün olmaz. Tek eşli olanlar bile vakit ayıramıyor. " yanıtını verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aile Bakanı Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Rabia'yı ağırladı
Aile Bakanı Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Rabia'yı ağırladı
Ankara Başsavcılığı'ndan, Ayhan Bora Kaplan paylaşımlarına "gizlilik" soruşturması
Ankara Başsavcılığı'ndan, Ayhan Bora Kaplan paylaşımlarına "gizlilik" soruşturması
Maske ve karantina geri mi feliyor? Uzman isim uyardı!
Maske ve karantina geri mi feliyor? Uzman isim uyardı!
ABD enflasyon verisi açıklandı
ABD enflasyon verisi açıklandı
İYİ Parti'den 'yerel seçim' kararı! 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklar...
İYİ Parti'den 'yerel seçim' kararı! 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklar...
7 bin 500 üzeri maaş alanlara seyyanen zam olacak mı? SGK uzmanı İsa Karakaş konuştu
7 bin 500 üzeri maaş alanlara seyyanen zam olacak mı? SGK uzmanı İsa Karakaş konuştu
Mersin'de korkunç kaza! Motosikletiyle otomobile çarpan Rus sürücü ağır yaralandı
Mersin'de korkunç kaza! Motosikletiyle otomobile çarpan Rus sürücü ağır yaralandı
Pakistan’ın eski başbakanının tutukluluk süresi yeniden uzatıldı
Pakistan’ın eski başbakanının tutukluluk süresi yeniden uzatıldı
Yunanistan'da 6 Türk kurşunların hedefi olmuştu! Ortaya çıkan mesaj kan dondurdu
Yunanistan'da 6 Türk kurşunların hedefi olmuştu! Ortaya çıkan mesaj kan dondurdu
Didim'de göçmen kaçakçılığına geçit verilmedi! 3 organizatör tutuklandı
Didim'de göçmen kaçakçılığına geçit verilmedi! 3 organizatör tutuklandı
İsveç'te PKK yandaşlarından yeni provokasyon! Erdoğan'a karşı çirkin eylem
İsveç'te PKK yandaşlarından yeni provokasyon! Erdoğan'a karşı çirkin eylem
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'yeniden adayımızdır' sözlerini ilk kez yorumladı
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'yeniden adayımızdır' sözlerini ilk kez yorumladı