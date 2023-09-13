Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı! '2028'de Erdoğan aday olmayacak'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tv 100 canlı yayınında 2028 cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını açıkladı. Erbakan, yerel seçimde Ankara ve İstanbul adaylarına destek verebileceklerini ancak bunun için Anadolu'da birkaç ilin belediye başkanlığının Yeniden Refah Partisi'ne verilmesi gerektiğini söyledi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tv 100'de Farklı Açılar'da Kübra Par ve Deniz Gürel'in sorularını yanıtladı. Erbakan Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. "2028'de Cumhurbaşkanı adayı olmayı istiyoruz." diyen Erbakan şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanımız aday olmayacak

"2024'te yerel seçimde inşallah belediyelerde tekrardan Milli Görüş belediyeciliğini hakim kılmak arkasından da merkezi yönetimde iktidar olma hedefimiz var. Zaten 28 seçiminde sayın Cumhurbaşkanımız da aday olmayacak. 2028'de bizim aday olmamız yerinde olur diye düşünüyoruz."

Ankara ve İstanbul'da ittifaka varız

31 Mart 2024'te yılında gerçekleşecek yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini belirten Erbakan, şunları söyledi: "Seçimlere şu anda biz kendi adaylarımız ve amblemimiz ile gireceğini ifade ediyoruz. Bütün il ve ilçe teşkilatlarımıza ve genel merkezimize aday adaylığı başvurularını başlattık. Ankara ve İstanbul gibi kritik 2 büyükşehir için ittifak teklifi gelebilir. Şuan herhangi bir görüşme, istişare, teklif yok. Orada AK Parti'nin seçimi kazanabilmesi Millet İttifakı blok halinde girerse Yeniden Refah Partisi'nin oylarına bağlı.

Teklif olursa istişare edip değerlendiririz

İstanbul ve Ankara'da 14 Mayıs'ta yüzde 3 civarı oy aldık. Dolayısı ile AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'yı alması için Yeniden Refah Partisi'nin desteğine ihtiyacı olduğu görülüyor. Ankara ve İstanbul'da seçime girmediğinizde Türkiye genelinde oy oranına etkisi oluyor. Biz Türkiye geneli oy oranımızın yüzde 2,86'nın çok da üzerine çıkmasını istiyoruz. Bu bir nevi de 2028 seçimlerinin provası olacak. Seçime yakın dönemde böyle bir teklif olursa istişare edip değerlendiririz.

Aşı karşıtlığı bize oy getirdi

"Saadet Partisi seçmenlerinden ciddi bir oy aldık. Seçime kendi logoları girmedikleri için onların seçmenleri CHP'ye oy vermek istemedikleri için bize oy geldi" diyen Erbakan, "Pandemi sürecinde farklılık oluşturmamızdan oy geldi. Kıbrıs Harekatı'nın yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldik. Önümüzdeki günlerde çekincelerimizle ilgili kendisi ve görevlendireceği kurmaylara iletmeyi düşünüyoruz." dedi.

İstanbul'a karşılık Anadolu'da bir kaç il...

İttifak yapmak için parti içinde konuşulanları da anlatan Erbakan, "İstanbul'da bazı ilçelerin Yeniden Refah'a bırakılması, Ankara ve İstanbul'da vereceğimiz desteğe karşılık Anadolu'da birkaç ilin Yeniden Refah'a verilmesi şeklinde partide bunu söyleyenler var. Bunlar için bir şey konuşmak çok uygun değil. Teklif olursa Ankara ve İstanbul düşünülebilir. Bunlar dışında kendimiz seçime gireriz." dedi.

Zaten Cumhurbaşkanımız da aday olmayacak

"2028'de Cumhurbaşkanı adayı olmayı istiyoruz" diyen Erbakan şöyle devam etti: "2024'te yerel seçimde inşallah belediyelerde tekrardan Milli Görüş belediyeciliğini hakim kılmak arkasından da merkezi yönetimde iktidar olma hedefimiz var. Zaten 28 seçiminde sayın Cumhurbaşkanımız da aday olmayacak. 2028'de bizim aday olmamız yerinde olur diye düşünüyoruz."