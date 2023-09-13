BIST 8.014
DOLAR 26,94
EURO 28,95
ALTIN 1.655,52
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'den 'yerel seçim' kararı!

İYİ Parti'den 'yerel seçim' kararı!

Yerel seçimlere yönelik siyasi gelişmeler, dikkat çekici bir hızla sıralanırken en sonunda İYİ Parti, 'yerel seçim' kararını kamuoyuna duyurdu. Özellikle İstanbul ve Ankara'da İYİ Parti'nin benimseyeceği strateji büyük bir merak konusuydu.

Abone ol

 İYİ Parti'den siyaset gündemini hareketlendirecek 'yerel seçim' kararı geldi. Kararı İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu duyurdu. Zorlu yaptığı açıklamada "31 Mart 2024 yerel seçimlerine 81 il ve ilçelerinde partimiz kendi adaylarımızla girme kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Özellikle, İYİ Parti ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konusunda nasıl bir tavır ortaya koyacağı, siyaset gündeminin en çok tartışılan konularından bir tanesiydi. CHP daha önce yerel seçimde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da da Mansur Yavaş'ın yeniden belediye başkanı adayı olacağını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
7 bin 500 üzeri maaş alanlara seyyanen zam olacak mı? SGK uzmanı İsa Karakaş konuştu
7 bin 500 üzeri maaş alanlara seyyanen zam olacak mı? SGK uzmanı İsa Karakaş konuştu
Mersin'de korkunç kaza! Motosikletiyle otomobile çarpan Rus sürücü ağır yaralandı
Mersin'de korkunç kaza! Motosikletiyle otomobile çarpan Rus sürücü ağır yaralandı
Pakistan’ın eski başbakanının tutukluluk süresi yeniden uzatıldı
Pakistan’ın eski başbakanının tutukluluk süresi yeniden uzatıldı
Yunanistan'da 6 Türk kurşunların hedefi olmuştu! Ortaya çıkan mesaj kan dondurdu
Yunanistan'da 6 Türk kurşunların hedefi olmuştu! Ortaya çıkan mesaj kan dondurdu
Didim'de göçmen kaçakçılığına geçit verilmedi! 3 organizatör tutuklandı
Didim'de göçmen kaçakçılığına geçit verilmedi! 3 organizatör tutuklandı
İsveç'te PKK yandaşlarından yeni provokasyon! Erdoğan'a karşı çirkin eylem
İsveç'te PKK yandaşlarından yeni provokasyon! Erdoğan'a karşı çirkin eylem
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'yeniden adayımızdır' sözlerini ilk kez yorumladı
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'yeniden adayımızdır' sözlerini ilk kez yorumladı
Altının kilogramı geriledi! 13 Eylül 2023 ne kadar oldu?
Altının kilogramı geriledi! 13 Eylül 2023 ne kadar oldu?
Doktorların atama kurası çekildi! 13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu!
Doktorların atama kurası çekildi! 13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu!
Amasya'da yolcu otobüsü yoldan çıkıp savruldu!
Amasya'da yolcu otobüsü yoldan çıkıp savruldu!
Almanya Rusya'ya ambargoyu böyle deliyor!
Almanya Rusya'ya ambargoyu böyle deliyor!
Havaya ateş edip, sosyal medyada paylaşan 12 kişi yakalandı!
Havaya ateş edip, sosyal medyada paylaşan 12 kişi yakalandı!