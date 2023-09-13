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Altının kilogramı geriledi! 13 Eylül 2023 ne kadar oldu?

Altının kilogramı geriledi! 13 Eylül 2023 ne kadar oldu?

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 680 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 640 bin lira, en yüksek 1 milyon 724 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalarak 1 milyon 680 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 909 milyon 554 bin 519,63 lira, işlem miktarı ise 1.743,60 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 925 milyon 258 bin 214,82 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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