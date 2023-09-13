Zonguldak'ta maden ocağında göçük! İçerde çok sayıda işçi var

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında göçük meydana geldi. Son dakika haberine göre içerde çok sayıda maden işçisi var...

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Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Madende çalışan çok sayıda işçi olduğu belirtiliyor...

GİMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını söyledi.

Çiplerinden kaç kişi olduğu sayılacak

Yeşil, bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Öte yandan göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.