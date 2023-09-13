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Yeğenini kurşun yağmuruna tutup öldürdü!

Yeğenini kurşun yağmuruna tutup öldürdü!

Bursa'da ormanlık alanda dayısının tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan yeğen, hayatını kaybetti.

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Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayı H.A. (41) 16 ALU 345 plakalı aracıyla, yeğeni Engin Yılmaz (35) ile ormanlık alan girişinde buluştu. Engin Yılmaz'a ait 16 AYT 715 plakalı aracın içinde dayı ve yeğen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü. Öfkeli dayı, elindeki tabancayla yeğenine kurşun yağdırdı. 3 merminin başına isabet ettiği Engin Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı H.A., yanındaki arkadaşı S.E. ile birlikte geldiği 16 ALU 345 plakalı araçla olay yerinden kaçtı. Olaydan bir saat sonra çevre yolunda devriye atan polis ekipleri, cinayet zanlısının bulunduğu aracı fark etti.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. 1 kilometre süren kovalamaca sonucu araç önü kesilerek durduruldu. Araçtaki sürücü S.E. yakalanırken, cinayet zanlısı dayının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yılmaz'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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