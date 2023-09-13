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CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma talebi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama"suçunu içeren soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığına gönderdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu içeren soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun, katıldığı TV programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 9 Eylül'de soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Başsavcılıktan bugün yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28'nci Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında; 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçu yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir" denildi.

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