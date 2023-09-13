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Samsun'da kenevir hasadı törenle başladı

Samsun'da kenevir hasadı törenle başladı

Samsun'da tekstil sanayisi için 2 bin 733 dekar alanda üretimi yapılan kenevirin hasadına başlandı.

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Havza, Ladik, Vezirköprü ve Bafra ilçelerinde 2 bin 333 dekar alanda tekstil sanayisi için liflik, 400 dekar alanda ise tohumluk olmak üzere toplamda 2 bin 733 dekarda ekimi yapılan kenevirin makineli hasadı gerçekleştiriliyor.

Dekarda 800 kilogram ila 1 ton arasında verim alınan liflik kenevirde yaklaşık 2 bin 300 ton rekolte bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Vezirköprü ilçesinde düzenlenen hasat töreninde, geçmiş yıllarda kenevir üretimin sanayi ile bütünleşememesi nedeniyle üretimde artış sağlanamadığını söyledi.

Özellikle 2019 ve 2020 yıllarında üretilen kenevirin değerlendirilememesi nedeniyle 2021 yılında üretimin düştüğüne işaret eden Sağlam, "2022 yılında ise kenevirin tekstilde kullanılmasıyla ilgili Havza Organize Sanayi Bölgesinde fabrika kuruldu. Bu fabrika sözleşmeli üretime geçti. Böylelikle 2 bin 733 dekar alanda ekim yaptırdık. Bugün de ürünün hasadını yapıyoruz. Buradaki üretim amacımız, tekstilde kullanılacağı için daha çok life yönelik. Bunun yanında gerek Ondokuz Mayıs Üniversitesi gerekse Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, tohum konusunda AR-GE çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Samsun'un kenevir üretimindeki hedefleri hakkında bilgi veren Sağlam, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz hedef doğrultusunda Samsun, kenevir konusunda hem sanayide hem üretimde ülkemizin lokomotifi olacak. En fazla ve en karlı üretimi de Vezirköprü'de yapacağız. Bakanlığımızın tarımsal desteklemelerdeki münavebe kuralları da dikkate alındığında, kenevirin yazlık tarla bitkileri için iyi bir münavebe bitkisi olduğu bilinmektedir. Bu durumda 2022 yılında başlayan yatırımlarla yine Samsun için öncelikli ürünler arasında yerini almıştır. Kenevir, bölgenin en az pestisit kullanımı ile su ve karbon ayak izi en düşük ürünlerinden biridir ancak unutulmamalıdır ki kenevir mevcut hali ile mamul değil, ham maddedir. Dolayısıyla sanayisi olmadan kenevir üretimi artırılamayacaktır. Tarım ancak sanayiye dayalı yapıldığı zaman üretici il ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacaktır."

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