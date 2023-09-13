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82 yaşındaki kadın evde korkunç halde bulundu! Katili şoke etti

82 yaşındaki kadın evde korkunç halde bulundu! Katili şoke etti

 Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan 82 yaşındaki kadının eşi tutuklandı.

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Üsküdar Mahallesi'ndeki olayla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan Gazi Aysal'ın (89) işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Aysal çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'ndeki evinde dün yakınları tarafından yerde hareketsiz halde bulunan Sıddıka Aysal'ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmiş, kadının Alzheimer hastası eşi Gazi Aysal gözaltına alınmıştı.

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