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CHP'nin ilçe kongresinde tansiyon yükseldi CHP Milletvekili Burcu Köksal bayıldı

CHP'nin ilçe kongresinde tansiyon yükseldi CHP Milletvekili Burcu Köksal bayıldı

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde partililer ile Milletvekili Burcu Köksal arasında gerginlik yaşanırken, gerginliğe dayanamayarak bayılan Köksal’a sağlık görevlileri müdahale etti.

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Bugün yapılan CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe kongresinde gergin anlar yaşandı.

CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi, Milletvekili Burcu Köksal ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonucunda Köksal baygınlık geçirdi.

Sağlık görevlileri Köksal'a müdahale ederken, çıkan gerginliğin kavgaya dönüşmesini ise araya giren partililer önledi.

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