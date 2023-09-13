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Kırmızı ışık ihlali canlarından ediyordu! Çarpışan sürücülerin eşleri yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırmızı ışık ihlali canlarından ediyordu! Çarpışan sürücülerin eşleri yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerin eşleri yaralandı.

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Kaza; Manavgat Çevreyolu Sanayi Köprülü Kavşağı yan yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Hüseyin Gürses’in kullandığı 07 HDM 41 plakalı otomobil ile Zübeyde Hanım Caddesi'nden çevre yoluna çıkmakta olan İbrahim Boz’un kullandığı 07 AEK 035 plakalı otomobil çarpıştı.

Her iki araç sürücüsünün de kendisinin yeşil ışıkta geçtiğini iddia ettiği kazada, otomobillerde yolcu olarak bulunan ve araç sürücülerinin eşi olduğu bildirilen Fatma Gürses ile Emine Boz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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