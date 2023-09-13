14-28 Mayıs seçimlerini bilen Betimar'ın Selçuk Bayraktar anketi

Genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini bilen araştırma şirketi Betimar, Selçuk Bayraktar'ı halka sordu. Betimar'ın sahibi Gürkan Duman, araştırma sonuçlarını İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık ile paylaştı.

Abone ol

14-28 Mayıs seçimleri öncesi yapılan anketlerin neredeyse tamamı yanıldı. Orc anket, Metropoll anket, Aksoy Araştırma, Gezici anket... hemen hepsi yanıldı.

Betimar, Optimar anket sonuçları ise tarihe geçti. AKSOY Araştırma geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye anketi yaptı... Aksoy Araştırma... Ekrem İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar'ı rakip yaparak işte anket sonuçları diye kamuoyu ile paylaştı.

Betimar Araştırma Şirketi de, özellikle Selçuk Bayraktar'ı halka sordu. Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu olan Betimar'ın sahibi Gürkan Duman çıkan sonucu paylaştı. İşte Selçuk Bayraktar anketinin sonucu...

HADİ ÖZIŞIK'IN PROGRAMININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN