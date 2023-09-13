Ölümcül hastalıklar kapıda! Komşuda sel felaketinden sonra büyük tehdit

Yunanistan'da son bir haftada gerçekleşen sel felaketi sebebiyle 14 kişi ve 45 bini aşkın besi hayvanı hayatını kaybetmişti. Sel sonrası sağlık sorunu yaşanacağını dile getiren uzmanlar, halkın bölgedeki kanalizasyona karışan çamurlu suyla temas etmesi halinde mide ve bağırsak iltihabı, hepatit, leptospiroz gibi hastalıklarla karşı karşıya olacaklarını belirtti.

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Yunanistan'da geçen hafta yaşanan sel felaketi nedeniyle halkın, ciddi sağlık sorunları tehdidiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Geçen hafta başta Larisa, Volos, Pilio, Trikala ve Kardiça olmak üzere Tesalya bölgesinde onlarca yerleşim birimini sular altında bırakan sel, şehir şebeke suyu ve kanalizasyon ağında da ciddi hasara neden oldu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Atina Üniversitesi Epidemiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gikas Mayorkinis, bölgedeki halkın çamurlu sularla teması nedeniyle mide ve bağırsak iltihabı, hepatit, leptospiroz gibi hastalıkların tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Mayorkinis, bölge halkına ölü hayvanların hastalık taşıyabileceği uyarısında bulunarak, bu hayvanlara temas edilmemesini istedi.

Sel nedeniyle sivrisinek sayısında da ani artış görülebileceğine dikkati çeken Mayorkinis, Batı Nil Virüsü vakalarında da artış olabileceğini kaydetti.

Tesalya bölgesinde sel nedeniyle 45 binden fazla besi hayvanı öldü. Bölgede geçen hafta yaşanan sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetmişti.