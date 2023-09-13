Beşiktaş duyurdu: Sözleşmesi 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

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Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, sözleşmesi yenilenen Gedson Fernandes'e yeni dönemde başarılar dilediği belirtildi.

Sözleşme uzattığı için mutlu olduğunu belirten Fernandes, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak."