BIST 8.203
DOLAR 26,94
EURO 28,93
ALTIN 1.656,24
HABER /  SPOR

Beşiktaş duyurdu: Sözleşmesi 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldı

Beşiktaş duyurdu: Sözleşmesi 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Abone ol

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, sözleşmesi yenilenen Gedson Fernandes'e yeni dönemde başarılar dilediği belirtildi.

Sözleşme uzattığı için mutlu olduğunu belirten Fernandes, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak."

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenlere mektup
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenlere mektup
Düzce'de aç kalan ayı, köylünün ineğini parçaladı!
Düzce'de aç kalan ayı, köylünün ineğini parçaladı!
Noter onaylı sahte servis plakası üreten şebeke çökertildi!
Noter onaylı sahte servis plakası üreten şebeke çökertildi!
Atılım Üniversitesi ile Kumamoto Üniversitesi arasında "mavi enerji üretimi" için iş birliği
Atılım Üniversitesi ile Kumamoto Üniversitesi arasında "mavi enerji üretimi" için iş birliği
Kapuzun çekirdeğinin faydasını duyunca ayırıp çöpe atmayacaksınız!
Kapuzun çekirdeğinin faydasını duyunca ayırıp çöpe atmayacaksınız!
Muğla'da lastik botla geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Muğla'da lastik botla geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Rize Çayeli açıklarındaki petrol potansiyelinin belirlenmesi için örnekler alındı
Rize Çayeli açıklarındaki petrol potansiyelinin belirlenmesi için örnekler alındı
İzmir esnafına özel 100 milyon kredi müjdesi!
İzmir esnafına özel 100 milyon kredi müjdesi!
CHP'de kılıçlar çekiliyor! Özgür Özel Meclis'in önünde gövde gösterisi yaptı
CHP'de kılıçlar çekiliyor! Özgür Özel Meclis'in önünde gövde gösterisi yaptı
Avrupa Birliği rüzgar yatırımlarına desteği artıracak
Avrupa Birliği rüzgar yatırımlarına desteği artıracak
Düzce'de kontrolden çıkan kamyon devrilip bariyerlere saplandı!
Düzce'de kontrolden çıkan kamyon devrilip bariyerlere saplandı!
Arjantin'de 28 saat aralıksız kar yağdı!
Arjantin'de 28 saat aralıksız kar yağdı!