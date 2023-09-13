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Kapuzun çekirdeğinin faydasını duyunca ayırıp çöpe atmayacaksınız!

Kapuzun çekirdeğinin faydasını duyunca ayırıp çöpe atmayacaksınız!

Prof. Dr. Vefik Arıca, çinko eksikliği olan kişilere karpuz çekirdeği tavsiyesinde bulundu.Arıca "Karpuz çekirdeği çinko eksikliğine birebir faydalı ürün” dedi.

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Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzun bir faydası daha ortaya çıktı.Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, çinko eksikliğinin vücutta yaraların oluşması, sık enfeksiyonlar, saçların ve tırnakların incelmesi gibi durumlara yol açabileceğini dile getirdi.

Arıca, “Çinko en çok kırmızı etlerde, yumurta sarısında, baklagillerde, sarımsakta, kabak çekirdeğinde yüksek oranda bulunur. Kabak çekirdeği yaklaşık 10 katı oranında çinko miktarı en yüksek olan üründür” ifadesini kullandı.

Karpuz çekirdeğinin ise iki şekilde kullanabileceğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Vefik Arıca, “Ya kurutarak çekirdek halinde ya da karpuzla yiyerek yaş bir şekilde kullanabiliriz. Her iki tür de kullanımda özellikle yüksek lif oranıyla vücuttaki o kronik kabızlığı, bağırsak tembelliğini alabilir. Karın ağrılarını giderebilir. Karpuz çekirdeği çinko eksikliğine birebir faydalı ürün” diye konuştu.

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