Muğla'da lastik botla geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunan unsurlarınca lastik botla geri itelen 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.