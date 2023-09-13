"Helal Expo" ihracat için yeni kapılar açacak

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Fuarı, 23-26 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo 2023, 23-26 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Dünya Helal Zirvesi Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Helal Zirvesi ve Helal Fuarı için çalışmalar son hızla devam ediyor.

"Türkiye Yüzyılı"nda 2025 yılında 300 milyar dolarlık ihracat hedefini belirleyen Türkiye, alternatif pazar arayışlarını hızlandırdı. Halihazırda 197 ülkeye ihracat yapan Türkiye, ihracatta birim başı geliri artırırken, alternatif kalemlere de yoğunlaşıyor. Bu kapsamda en büyük potansiyellerden birini de helal pazarı oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, helal pazarının 7 trilyon doları aştığını, gelecek 5 yıl içinde de 10 trilyon doları bulmasının beklendiğini bildirdi.

İhracatta yeni kapıların helal pazarı ile açılabileceğini belirten Ete, "İİT Helal Ekonomi Raporu'na göre, Türkiye, Endonezya ve Malezya, helal ekonomi ürünlerinde ilk 20 ihracatçı arasına girmeyi başardı. Helal ekonomi ürünlerinde Malezya ve Endonezya ile birlikte Türkiye, 20'den fazla kalemde üretim ve ihracat yapabilme kapasitesine sahip olan 3 ülkeden biri olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Ete, Müslüman ülkelerdeki tüketiciler tarafından gıdaya yapılan harcamaların 2022'de 1 trilyon doları aştığını, bunun 2026 yılına kadar 1,5 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini aktardı.

Söz konusu büyümenin, İİT ülkeleri arasında üretim, yatırım ve ihracatta güçlü bir fırsat penceresi sunduğunu belirten Ete, şunları kaydetti:

"Sağlıklı, helal ve organik gıda ürünlerinde yüksek bir tüketici talebi bulunuyor. İİT ülkeleri gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde ithalata bağımlı durumda. Bu fırsatı gören Türk şirketleri, helal sertifikalı ürünlere yönelik yatırımlara odaklanıyor. Bu pazarda güçlü network oluşturmak için de çok stratejik adımlar atıyorlar. Bu kapsamda ülkemizde faaliyetlerine devam eden Helal Akreditasyon Kurumu'nun aktif çalışmaları ve düzenlediğimiz Helal Expo etkinliğine olan talep her geçen gün güçlenerek büyüyor."

"10 bini yabancı olmak üzere 40 bini aşkın ziyaretçi öngörüyoruz"

Yunus Ete, dünyanın en büyük helal organizasyonu olan 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İİT Helal Expo 2023 Fuarı için çalışmalarının son hızla devam ettiğini bildirdi.

İhracatta alternatif kapı arayan şirketlerin bu yıl fuara ekstra ilgi gösterdiğini aktaran Ete, şu değerlendirmelerde bulundu:

"23-26 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleyeceğimiz Helal Expo Fuarı’na çok güçlü bir talep var. Geçen yıl düzenlediğimiz fuara 39 ülkeden 446 yerli-yabancı firma katılmış ve 31 bin 905 kişi ziyaret etmişti. Bu yıl 40'tan fazla ülkeden 500'den fazla yerli-yabancı firmanın katılımını bekliyoruz. Ayrıca, 10 bini yabancı olmak üzere 40 bini aşkın ziyaretçi öngörüyoruz. Fuarımıza her yıl gıda, gıda teknolojileri, kozmetik, ilaç, tekstil/mütevazi moda alanlarında önemli firmaların katılımı oluyor. Bu yıl ayrıca, İslami finans ve helal turizm ile ilgili sektörlerden de ciddi bir katılımcı talebi var.”

Fuarla eş zamanlı olarak Dünya Helal Zirvesi'nin de düzenlendiğini bildiren Ete, bu yıl zirveyi "Küresel Helal Ekonomisine Açılan Kapı: Potansiyelleri Fark Et ve Ortaya Çıkart" temasıyla gerçekleştirdiklerini, akreditasyon, belgelendirme, gıda, tıp-kimya-ecza, turizm, finans gibi konularda helal ekonomisinin değerlendirileceği zirvede, bu alanda güçlü çalışmaları olan ve dünyanın önde gelen isimlerinin, düzenlenen panellerde son verileri paylaşacağını aktardı.

Uluslararası Aşçılar Şampiyonası'nda 1.000 aşçı yarışacak

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Ete, 2018 yılından beri Uluslararası Aşçılar Şampiyonası'nı fuar ve zirveyle eş zamanlı düzenlediklerini hatırlatarak, bu yıl etkinliğin çok daha kapsamlı düzenleneceğini bildirdi.

Ete, aşçılar şampiyonasına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) ve Dünya İslam Ülkeleri Aşçılar Toplulukları Platformu (WICS) iş birliğinde düzenlediğimiz Uluslararası Aşçılar Şampiyonası'na bu yıl 1.000 aşçı katılacak. Ülkeler arası aşçılar yarışmasının yanı sıra otel zincirleri, dünyaca ünlü restoran-kafe yöneticileri ve gastronomi ile ilgili ün yapmış kişilerin katılımı ile ‘Chefs Talks’ konferansları gerçekleştireceğiz. Lise ve üniversitelerde gastronomi eğitimi öğrencilerinin yarışacağı kategori yarışmaları yapacağız. Engelli olarak tanımlanan ancak bize göre özel gereksinimi olan çocuklarımız için de özel bir mutfak aktivitesi hayata geçireceğiz. Onların yaptığı lezzetlerle hem bizim hem ailelerin hem de çocuklarımızın yüzü gülecek."