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Birlikte yaşadığı kadını zehirleyerek öldürdü! Denizli'de vahşet

Birlikte yaşadığı kadını zehirleyerek öldürdü! Denizli'de vahşet

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu kadını zehirleyerek öldürdüğü öne sürülen aynı ülke vatandaşı sanık ile kendisine yardım ettiği iddia edilen 16 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu yargılanan sanıklar Sabour Sakhızadeh (21) ve N.K. (16) ile avukatlar hazır bulundu.

Sanık Sakhızadeh, gözaltına alındığında cinayeti itiraf etmesine rağmen polise verdiği ifadelerin baskı altında alındığını, gerçeği yansıtmadığını, Nadia Noorı'nın fare zehriyle intihar ettiğini öne sürerek beraatini istedi.

Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanığın genç kadının yemeğine öldürme kastı ile fare zehri koyduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 16 yaşındaki N.K'nın da suçun işlenmesine ve delillerin yok edilmesine yardım etmek suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, Sakhızadeh ve suça sürüklenen N.K'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

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