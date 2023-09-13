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Kütahya'da polislerin durdurduğu otomobilde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kütahya'da polislerin durdurduğu otomobilde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi!

Kütahya'da narkotik polis ekiplerinin şüphe ile durdurduğu otomobilde bulunan 2 şahısın üzerinde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerlerinde yapılan aramada, Y. K. isimli şahsın üzerinden 7,30 gram bonzai, M.Ö. isimli şahsın üzerinden ise 28,15 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

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