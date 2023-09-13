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Esenyurt'ta sahte para baskını: 2 milyon 300 bin dolar ele geçirildi

Esenyurt'ta sahte para baskını: 2 milyon 300 bin dolar ele geçirildi

Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları tam hız devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere banknotlar halinde hazırlanan 2 milyon 300 bin dolarlık ve 108 bin avroluk sahte para ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sahte para basarak piyasaya sürdüğünün tespiti üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt'ta belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yabancı uyruklu 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreste 100'lük banknotlar halinde 2 milyon 300 bin dolarlık ile 108 bin avroluk sahte para ve para sayma makinesi ele geçirildi.

Şüpheliler adli makamlarca tutuklandı.

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