Tokat'ta makaron operasyonu! Binlerce doldurulmuş makaron ele geçirildi
Tokat'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda binlerce adet doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.Abone ol
Tokat il Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekiplerince geçtiğimiz gün yapılan operasyonda, 14 bin 680 adet içi doldurulmuş makaron, 25 Kg kıyılmış kaçak tütün, 495 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanmıştır.