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Ersan Şen ilk transferini yaptı! Ekol TV'nin başına Habertürk'ün tecrübeli ismi geçti

Ersan Şen ilk transferini yaptı! Ekol TV'nin başına Habertürk'ün tecrübeli ismi geçti

Ekranlardaki tartışma programlarının yıldızı hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, medya patronu oluyor. Ekol TV adında şeni bir televizyon kuran Ersan Şen, kanalın yayın yönetmenliğine Habertürk'ten ayrılan Faruk Demirel'i getirdi.

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Hukukçu ve TV yorumcusu Ersan Şen'in kurduğu ve 2024 yılı Ocak ayında yayına başlayacak televizyon kanalı Ekol TV'nin Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna Faruk Demirel oturacak.

Hukuk akademisyeni ve televizyon yorumcusu Prof. Dr. Ersan Şen'in kurucusu olduğu Ekol TV'de hazırlıklar devam ediyor.

Spiker, editör ve muhabirler...

1 Ocak'ta yeni yayın hayatına başlayacak kanalda muhabir, editör, spiker ve yönetim katı da şekillenmeye başladı. 1 Ocak'ta yeni yayın hayatına başlayacak kanalda muhabir, editör, spiker ve yönetim kadroları şekillenmeye başladı.

Haber Koordinatörü Aziz Akova oldu

Kanala ilk transfer geçtiğimiz hafta gerçekleşmiş, 3,5 yıl boyunca görev yaptığı Show Haber merkezinden Temmuz ayında ayrılan Aziz Akova, Prof. Dr. Ersan Şen’in kuracağı Ekol TV'nin Haber Koordinatörü olmuştu.

Faruk Demirel'le el sıkıştı

Ekol TV, Genel Yayın Yönetmenini de Ciner Medya Grubu'ndan transfer etti. Faruk Demirel, Ekol TV Genel Yayın Yönetmenliği görevi için Ersan Şen ile el sıkıştı.

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