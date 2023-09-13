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Aydın'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu!

Aydın Koçarlı'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheli iş yerinde 20'li paketler halinde 115 paket içi tütün doldurulmuş makaron ve 1 adet tabanca ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak sigara imalatçılarına yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri kaçak sigara imalatçısı ve satıcısına yönelik koordineli çalışmada Esentepe Mahallesi'nde O.B. isimli şüpheliye ait işyerinde yapılan arama sonucunda 20’li paketler halinde 115 paket içi tütün doldurulmuş makaron, 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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