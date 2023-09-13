Ayhan Bora Kaplan "Yargıtay üyesine villa ve araba aldım" dedi! Yüksel Kocaman cevap verdi

ANKARA'da gözaltına alınıp tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın emniyet ifadesinde "Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'a villa ve araba aldım" dediği ortaya çıkmıştı. Eski Ankara Başsavcısı olan Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman, Kaplan'ın o ifadesiyle ilgili bomba açıklamalar yaptı.

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Suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın, lüks bir villa ile otomobil hediye ettiği öne sürülen Ankara eski Başsavcısı, Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuştu. Kaplan ile tek bir kez bir restoranda görüştüğünü söyleyen Yargıtay üyesi Kocaman, villa ve araba iddialarını yalanlarken Ankara Emniyeti'ne ilginç suçlamalar yöneltti. Kocaman, operasyonun Süleyman Soylu'ya yönelik olarak yapıldığını da öne sürdü.

'O Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman' iddiası

Ayhan Bora Kaplan'ın Emniyet'te alınan ‘kayıt dışı ifadesinde’ yüksek bir yargı mensubuna Ankara Çayırbaşı'nda villa ve bir araba aldığını söylediği ortaya çıktı. Kaplan'ın ifadesinde villa ve araba aldığı kişinin eski Ankara Başsavcısı şimdinin Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman olduğu söylediği iddiası Emniyet ve yargı koridorlarını sarstı. Yüksel Kocaman, iddialarla ilgili bakın neler söyledi:

Varlıklı bir ailenin çocuğuyum

- Ayhan Bora Kaplan size Çayyolu'nda bir villa Esenboğa Havalimanı yolundaki bir firmadan ise lüks bir araç aldığı belirtiliyor. Kaplan size villa ve araba aldı mi? Kendisiyle ticari bir ilişkiniz oldu mu?

- 28-30 yıllık bürokratım. Savcılık stajıma başlarken iki dairem ve Audi marka aracım vardı. Babam uluslararası tır firması olan birisi. Varlıklı bir ailenin çocuğuyum. Kaldı ki bir şeye ihtiyacım olsa da bu işlere girmem. Oturduğum evi 2020'de iki taksitle aldım. Ben hukukçuyum ezbere işlere girmem. Ayhan Bora Kaplan'a bir mülakat yapmışlar.

Emniyet bunları servis etmiş

- Bu adam bir şeyler söylemiş ve Emniyet'ten birileri bunu basına servis etmiş. Ben 3 yıl olmuş Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ayrılalı. 3 yılın sonunda böyle bir şey atılıyor ortaya. Ben hiçbir yere bağlı olmayan, samimi şekilde FETÖ ile mücadele eden bir isimim. Bu süreçte birilerinin canını yaktık herhalde. Yıllar sonra da olsa intikam almaya çalışıyorlar.

Yüksel Kocaman'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı iken inşaat mühendisi Ayça Dursun ile evlenmesi uzun süre medyanın gündeminde kalmıştı.

Gölbaşı'ndaki evimi iki taksitle aldım

- Eviniz Çaybaşı'nda mı?

- Hayır ben Gölbaşkı'nda oturuyorum. Tüm belgeleri, ödemeleri belli. İki taksitle aldım. O günkü ödemeler belli. Dekontları mevcut. Ben bu tarz işlere girecek olsaydım Ayhan Bora Kaplan'a mı ihtiyacım var. İstesem yapardım. Ancak devlet terbiyemler örgütlere karşı mücadele ettim.

Benim adımı vermesi için ne teklif ettiniz?

- Kaplan’ın mülakatta adınızı verdiğini nereden öğrendiniz?

Sosyal medyadan da gördüm. Ayrıca duydum. Mülakatta böyle bir usul yok. Mülakatta ayrı şeyler, ifade de ayrı şeyler var. Avukatı yok bu adamın. Yapılan bu mülakat hukuka uygun değil. Mülakat sırasında nasıl sordunuz, ne sordunuz, adama ne teklif ettiniz adama? Bunları bilmiyorum. Neyin karşılığında bir şeyler söyletmeye çalıştınız.

İsmimi yıpratmak istiyorlar

- Bunun usulü böyle değildir. Hazırlık soruşturması gizliyken Emniyet'ten birileri basına bildi servis ediyor. Bu hala daha bir takım FETÖ'cülerin bir yerlerde olduğunun kanıtı bence. Yıllar olmuş ben başsavcılıktan ayrılalı intikam almaya çalışıyorlar. İsmimi yıpratmak istiyorlar.

Mafya babasının alacağı eve ihtiyacım yok

- Ayhan Bora Kaplan'ı tanıyor muydunuz?

- Ben defalarca mafyaya operasyon yapmışımdır. Ben Ankara Cumhuriyet Başsavcısıyken Ayhan Bora Kaplan ile ilgili iki savcı soruşturma yürütüyordu. Bir gün bana bilgi verdiler. 'Bir takım iddialar var. Ama duyumdan ibaret, somut bir şey yok' dediler. Takipsizlik vermek için mütalaa verdiler. Ben ise bir kez daha 'Emniyet'e yazı yazın. Kaplan ile ilgili bilgi, belge var mı sorun' dedim. 'Herhangi bir kayıt varsa Emniyet bildirsin öyle karar verelim’ istedim. Ancak Emniyet cevap vermedi. Onun dışında bu şahısla iş ilişkim, arkadaşlığım olamaz. Benim bir mafya babasının alacağı eve ihtiyacım yok.

Kaplan'la bir kez yemekte görüştük

- Tekrar sorayım o zaman Ayhan Bora Kaplan ile hiç tanıştınız mı?

- Bir gün bir ortamda yemekteydik. Bir takım arkadaşlarım dediler ki, 'Ayhan Bora Kaplan diye biri var. Emniyet haksız yere peşinde. Kendisini güvende hissetmiyor. Size bir şey arz etmek istiyor' dediler. O sırada yemekteydik. Başka isimlerde vardı. Ben de 'gelsin' dedim. Geldi. 'Emniyet çok üstüme geliyor. Benim yanlış bir işim yok. Sürekli mekanlarım basılıyor' dedi. Ben de kendisine, 'burası hukuk devleti hakkında delil varsa ne gerekiyorsa onu yaparız. Delil yoksa gerekeni yaparız' dedim. Olay bundan ibaret. Hayatımda birkaç dakika görmüşümdür.

Eşimle gittim tatili yayınladılar

- Emniyet yetkililerine adınızın vahim iddialarda geçtiği bu mülakatı sordunuz mu? Ya da Kaplan'ın soruşturmasını yürüten soruşturma savcısıyla görüştünüz mü?

Hayır kimse ile görüşmedim. Burası bir hukuk devleti. Resmi bir şeye dönüşür o zaman konuşuruz. Soruşturma devam ederken niye birilerini arayayım ki. Alnımız açık bizim. Ayrıca aslında ben yaşanan bu sürece alışığım. Yurdışı sosyal medya hesaplarından biri bir şey ortaya atıyor. Genellikle FETÖ'cü hesaplar ortaya atıyor. Diğerleri paylaşıyor. Hatırlarsanız eşimle gittiğim tatil yayınlanmıştı. Bizim birikimlerimiz var. Tatile gidebiliriz. Helikopter turuna katılmıştık. Onu bile paylaştılar.

Ona, 'sen şunu şunu söyle' denildi

- Peki Ankara Emniyet Müdürlüğü ile bir probleminiz var mı?

Hayır. Ben Emniyet ile çok uyumlu çalıştım. Ancak görünüyor ki Emniyet'te halen kripto FETÖ'cüler var ve soruşturma aşamasında bilgi sızdırarak süreci yıpratmaya çalışıyorlar. Öyle anlıyorum. Ayrıca şöyle düşünüyorum. Bu adam avukatlarıyla görüştürülmeden mülakata alındı. Ona, 'sen şunu şunu söyle' denildi. Belki salıverilme ya da indirim vaat ettiler.

Bu Süleyman Soylu'ya bir operasyon

- Kamuoyu Kaplan’a yönelik bu operasyonu şaşkınlık içerisinde takip etti. Operasyonun görüntüleri ise oldukça dikkat çekiciydi... Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

- Baştan itibaren burada bir operasyon var. Belki hoşunuza gitmeyecek ama burada Süleyman Soylu'ya bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Soruşturmanın da bir usülü var. Emniyet'in bu tarzına şaşırdım. Bu yapılanlar birilerinin hoşuna gidebilir. Ama burası bir hukuk devleti. Bugün ona yarın başkasına bu uygulamalar kabul edilemez. Duygularla hareket edemeyiz.