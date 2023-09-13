Fatih'te motosiklet İETT otobüsüne çarptı: Hamile kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL Fatih'te meydana gelen trafik kazasında, Yasin Levent'in kullandığı motosiklet İETT otobüsüne çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosikletin arkasında bulunan 4 buçuk aylık hamile Meryem Büşra Levent, otobüsün altına savruldu. Ağır yaralanan talihsiz kadın hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FGT 008 plakalı Yasin L. idaresindeki motosiklet, bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsüne çarptı.

Kazada motorun arkasında yolculuk yapan Meryem Büşra Levent (30), İETT otobüsünün altında kaldı. Ağır şekilde yaralanan kadının 4 buçuk aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olayı gören vatandaşlar emniyet, sağlık ve itfaiye ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralı kadını aracın altından çıkardı.

Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hamile kadının burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.