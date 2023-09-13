BIST 8.207
DOLAR 26,94
EURO 28,94
ALTIN 1.653,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Denizli'de acı kaza! Ticari araç aydınlatma direğine ve ağaca çarptı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de acı kaza! Ticari araç aydınlatma direğine ve ağaca çarptı: 2 ölü

Denizli Pamukkale'de kontrolden çıkan hafif ticari araç palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada biri Afgan uyruklu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, gece saat 04.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Pamukkale Yolunda seyir halinde olan Afgan uyruklu Abdulmusavır Gulamı (31) idaresindeki 20 ACH 648 plakalı hafif ticari araç, sürücünün hakimiyetinden çıktı.

Önce orta refüjdeki palmiye ağacına, sonra da aydınlatma direğine çarpan araç yol kenarına savruldu. Emniyet kemeri takılı bulunmayan sürücü Gulamı ile yolcu konumundaki İsa Şengül (43) araçtan yol üzerine doğru fırladı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından iki kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazaya karışan araç, bölgeye çağırılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yol üzerine düşen palmiye ağacı ve elektrik direğinin kaldırılması için ise ilgili ekipler tarafından çalışmalar yapıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
4 gündür kayıp çocuktan kahreden haber geldi
4 gündür kayıp çocuktan kahreden haber geldi
Turist otobüsü uçuruma yuvarlandı! 10 kişi hayatını kaybetti
Turist otobüsü uçuruma yuvarlandı! 10 kişi hayatını kaybetti
İngiltere sağlık sisteminde şok edici sonuçlar! Taciz, tecavüz, cinsel istismar
İngiltere sağlık sisteminde şok edici sonuçlar! Taciz, tecavüz, cinsel istismar
TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı
TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı
Dünyanın gözü bu buluşmada! Rusya lideri Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşüyor
Dünyanın gözü bu buluşmada! Rusya lideri Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşüyor
Ayhan Bora Kaplan 137 sayfa ifade verdi! Organize Müdürü 250 bin dolar rüşvet istedi
Ayhan Bora Kaplan 137 sayfa ifade verdi! Organize Müdürü 250 bin dolar rüşvet istedi
Atina'da 'ölüm çetesi' üyesi 6 Türk araç içinde infaz edildi! Mafya savaşı yurtdışına taştı
Atina'da 'ölüm çetesi' üyesi 6 Türk araç içinde infaz edildi! Mafya savaşı yurtdışına taştı
Motorine kallavi zam geldi 40 lirayı aştı! Tabela böyle değişti 13 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Motorine kallavi zam geldi 40 lirayı aştı! Tabela böyle değişti 13 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Mersin'de PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon! 4 kişi gözaltında
Mersin'de PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon! 4 kişi gözaltında
Tarım işçilerini indiren kamyonete kamyon çarptı! Yola savrulan işçilerden 2'sini başka araç ezdi
Tarım işçilerini indiren kamyonete kamyon çarptı! Yola savrulan işçilerden 2'sini başka araç ezdi
Evini satacak olanlar dikkat! Cezası 349 bin lira
Evini satacak olanlar dikkat! Cezası 349 bin lira
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimler öncesi Ekrem İmamoğlu açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimler öncesi Ekrem İmamoğlu açıklaması