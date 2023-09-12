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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimler öncesi Ekrem İmamoğlu açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimler öncesi Ekrem İmamoğlu açıklaması

CHP'de bir değişim dalgası oluşturarak dikkatleri üzerine çeken Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi yeniden aday olacağına dair ipuçları vermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine sorulan ‘Ekrem İmamoğlu yerel seçimde yeniden aday olacak mı?’ sorusuna "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır" şeklinde cevap verdi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde adaylığı konusunda açıklamalar yaptı. Sözcü TV'den İpek Özbey'e konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'nin değişime kapalı bir parti olmadığını ifade ederek "Yeni politikalar, yeni stratejiler, yeni yüzler. CHP bu yüzden parti içi tartışmaları faydalı görür. 100. Yıl konuşmamda da ifade ettim, CHP parti içi tartışmalardan her zaman güçlü çıkmıştır. Bu dönemden de yenilenerek, güçlenerek çıkacağız." dedi.

"Adayımız İmamoğlu"

Kılıçdaroğlu, Özbey'in da "Ekrem İmamoğlu adayınız mı, bunu aynı netlikte ne zaman söyleyeceksiniz?" sorusuna ise "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır" diye yanıt verdi.

"Kimseye kırgınlığım yok"

"Size nezaketsizlik yapıldığını düşünüyor musunuz?" sorunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Asla böyle düşünmedim, düşünmem de. Kimseye de özel bir kırgınlığım yok" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere dikkat çeken Kılıçdaroğlu "İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın? Neden gücünü bölsün? Kaldı ki önümüzdeki süreçte bir yerel seçim var. Zaten kentlerde ya da ilçelerde insanlar, kendi bölgelerinde tek adam rejiminin temsilcisi bir adaya karşı, demokrasiden yana olan en güçlü adaya yönelecektir." şeklinde konuştu.

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