Rıdvan Dilmen'den TFF Başkanı'na sert tepki

A Milli Takımımız, dostluk maçında Japonya ile Belçika'da karşılaştı. Karşılaşmanın 36. dakikasında, 3-0 geriye düşen Ay-Yıldızlılar'ın saha performansı büyük tepki topladı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, maç esnasında X platformundan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert eleştirilerde bulundu. Dilmen'in sözleri kısa sürede gündem oldu.

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EURO 2024 Elemeleri'nin 5. maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, Belçika'da düzenlenen dostluk karşılaşmasında bu kez Japonya ile kozlarını paylaştı. Henüz 36. dakikada 3-0 geriye düşen Ay-Yıldızlılar, ilk yarıyı ise 3-1 geride kapatmıştı.

Dilmen daha fazla dayanamadı

A Milli Takımımızın saha içi performansı ve Stefan Kuntz'un tercihleri sosyal medyada eleştirilirken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de müsabaka esnasında X'ten flaş bir değerlendirmede bulundu.

"Acaba maçın bitmesini mi bekleseydiniz"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Stefan Kuntz ile devam ediyoruz. Önemli olan istikrar. Bir puan kaybında ani karar vermemek gerekiyor." sözlerini alıntılayan Dilmen, şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Mehmet Büyükekşi! Acaba bu açıklamayı yapmak için Japonya maçının bitmesini mi bekleseydiniz!"

Rıdvan Dilmen'in henüz maç devam ederken bu yorumu yapması, kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu ve en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.