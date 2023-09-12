Şok haber! Motorine 2 lira 10 kuruş, benzine 1 lira 50 kuruş zam! 12 Eylül 2023 akaryakıt fiyatları

Günler öncesinden motorine bu gece yarısı 2 lira zam geleceği duyurulmuştu. Ancak hesap değişti. Motorinle birlikte bu gece arısı benzine de zam geliyor. 13 Eylül 2023 Çarşamba günü (Bu gece yarısı) itibariyle motorine 2 lira 10 kuruş, benzine ise 1 lira 50 kuruş zam geliyor. Motorin 40 lirayı aşacak, benzin 40 liraya dayanacak. İşte 12 Eylül güncel benzin ve motorin fiyatları...

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Hesap değişti. Motorine kallavi zam beklerken, motorinle birlikte benzine de çok büyük zam geliyor. Petrol fatlarındaki ani yükseliş sonrası benzin ve motorine bu gece yarısı çok büyük zam geliyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi durumunda benzinin yıl sonuna kadar 50 lirayı aşacağı belirtiliyor.

Araç sahipleri güne motorine 2 lira 3 kuruş zam geleceği haberiyle başlamıştı. Ancak hesaplar değişti. Hem motorine gelecek zam arttı hem de benzine zam geleceği duyuruldu. Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 10 kuruş, benzine ise 1 lira 50 kuruş zam geliyor.

Motorine gelecek 2 lira 10 kuruşluk zamla birlikte motorinin litre fiyatı 40 lirayı aşacak. Gece yarısından itibaren motorin İstanbul'da 40 lira 10 kuruşa, Ankara'da 40 lira 64 kuruşa, İzmir'de ise 40 lira 81 kuruşa yükselecek. Doğu ve Güneydoğu illerinde ise 41 lirayı aşacak.

Motorinle birlikte benzine de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 50 kuruş zam gelecek. Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 38 lira 25 kuruşa, Ankara'da benzinin litresi 38 lira 68 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 74 kuruşa yükselecek.

12 Eylül 2023 Çarşamba güncel fiyatlar...

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 36,75 TL

Motorin: 37,93 TL

LPG (Otogaz): 17,24 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin: 36,80 TL

Motorin: 37,93 TL

LPG (Otogaz): 17,69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara benzin fiyatı: 37,18 TL

Ankara motorin fiyatı: 38,36 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 17,60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir benzin fiyatı: 37,24 TL

İzmir motorin fiyatı: 38,52 TL

İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 17,31 TL