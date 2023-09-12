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Ali Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

Ali Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

Yunan adalarında tatil yaptıkları sırada zodyak botlarının kayalıklara çarpması sonucu yaralanan Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda taburcu edilen Vuslat Doğan Sabancı'nın ardından Ali Sabancı'nın tedavi sürecinin de evinde devam edeceği belirtildi.

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Ailesiyle birlikte Yunan adalarında tatil yaptıkları sırada zodyak botlarının kayalıklara çarpması sonucu ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Vuslat Doğan Sabancı, Amerikan Hastanesi’nden geçen hafta taburcu edilmişti. Sabancı'nın tedavisine evinde devam ediliyor.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Ali Sabancı da tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu edildi.

24 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana gelen deniz kazasının ardından ağır yaralanan Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, Bodrum'da yapılan ilk müdahalelerinin ardından İstanbul'a getirilmişti.

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