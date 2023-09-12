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İngiliz bankası Türkiye için tarih vererek duyurdu: Dolar 39 TL olacak

İngiliz bankası Türkiye için tarih vererek duyurdu: Dolar 39 TL olacak

İngiliz bankası Barclays, Türkiye'ye dair dolar/TL ve politika faizi tahminlerini duyurdu. Banka, yüksek enflasyon ve yüksek cari açık nedeniyle kur ve faizde artış bekliyor. Barclays, doların 2023 sonunda 29’u, Mart 2024’te 32’yi, Haziran 2024’te 35’,, Eylül 2024’te 39’u göreceğini söyledi.

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Dünyaca ünlü İngiliz bankası Barclays, Türkiye için yeni kur ve faiz tahminlerini duyurdu. Banka, dolar kurunun 2023 sonunda 29’a, Mart 2024’te 32’ye, Haziran 2024’te 35’e, Eylül 2024’te 39’a yükseleceğini tahmin etti.

Barclays, yüzde 24 seviyesinde olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinin de 2023 yılının sonunda yüzde 35’e, gelecek yıl yüzde 40’a yükselmesi tahmininde bulundu.

TL’de yüksek ve inatçı enflasyon ortamında değer kaybı beklediklerini belirten banka analistleri, Türkiye’de ekonomi yönetiminin cari açığı düşürmeye öncelik verdiğini, bu nedenle de TL’de en azından enflasyon farkı kadar değer kaybına izin vermelerini beklediklerine de dikkat çekti.

Yapılan açıklamada bununla birlikte dolar/TL tahminlerinde dolarizasyonda yeniden yükseliş ihtimaline bağlı olarak yukarı yönlü riskler bulunduğuna işaret edildi.

Geçen hafta açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) ima edilen yıllık ortalama dolar kuru, 2023 yılı için 23,88, 2024 yılı için 36,78, 2025 için 43,94, 2026 için 47,80 olmuştu.

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