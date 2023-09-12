Cevdet Yılmaz'dan 12 Eylül mesajı: Vesayetçi anayasayı değiştirmek, en önemli değerlerden olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünde her türlü darbeyi kınadıklarını belirterek "Yasakçı, darbeci zihniyetin son kırıntılarının yer aldığı vesayetçi anayasayı; insanı merkeze alan, milli irade ruhuyla hazırlanmış, sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasa ile değiştirmek 'Türkiye Yüzyılı'na giden yolda milletimizin kazanacağı en önemli değerlerden biri olacaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12 Eylül darbesinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Yılmaz, bugün 43. yılı olan 12 Eylül 1980 askeri darbesinin Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Demokrasinin rafa kaldırıldığı, özgürlüklere gölge düşüren, millet iradesini ayaklar altına alan o gün, hüzünle hafızalarımızdaki yerini koruyor. Cumhuriyet tarihimizde sistematik bir şekilde gerçekleştirilen darbe girişimleriyle milletimizin iradesi gasp edilmiş, geleceğini tayin etme hakkı zorla elinden alınmıştır. 27 Mayıs darbesi, 12 Mart muhtırası, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat postmodern darbesi ile Türk demokrasisine ağır bir darbe vuran karanlık odaklar, milletimizi geri kalmışlığa mahkum etmeye çalışmıştır" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ise milletin direnişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü duruşuyla bertaraf edildiğini kaydeden Yılmaz, şöyle dedi:

"Cumhuriyet tarihimizde belirli silsileyle yapılan bu girişimler, 15 Temmuz'da bozulmuş, iradesine sahip çıkan milletimiz yarınlarını ve otoritesini esaret altına almak isteyenlere asla boyun eğmeyeceğini göstermiştir. Yaşanan tüm bu acı tecrübelerden sonra, sivil iradeyi hukuki ve kanuni yönden güçlendirecek, insanı merkeze alan bir anayasanın ne denli gerekli olduğu artık aşikardır. Yasakçı, darbeci zihniyetin son kırıntılarının yer aldığı vesayetçi anayasayı; insanı merkez alan, milli irade ruhuyla hazırlanmış, sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasa ile değiştirmek 'Türkiye Yüzyılı'na giden yolda milletimizin kazanacağı en önemli değerlerden biri olacaktır. Bu vesileyle; Rabb'im ülkemize, milletimize bir darbe daha yaşatmasın. Demokrasi uğruna şehit düşen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum."