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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül mesajı

CHP Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 43. yıldönümüne ilişkin bir mesaj paylaştı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül askeri darbesinin 43. yılına ilişkin bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında "İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar, darbelerle hesaplaşamaz. Unutulmamalıdır ki, 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de 20 Temmuz zihniyeti de meşruiyeti olmayan sivil darbeci rejimler de elbet hesap vermeye mecburdur" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar, darbelerle hesaplaşamaz. Unutulmamalıdır ki, 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de 20 Temmuz zihniyeti de meşruiyeti olmayan sivil darbeci rejimler de elbet hesap vermeye mecburdur. Biz egemenliği halka veren bir siyasi geleneğin neferleri olarak; demokrasi ve hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeden, bu karanlıkları elbet aydınlığa kavuşturacağız. Demokratik bir Türkiye'yi milletimizle birlikte kurana dek, bir milim dahi geri adım atmayacağız.”

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