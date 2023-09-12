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RTÜK'ten Sputnik'e 'grev' soruşturması

RTÜK'ten Sputnik'e 'grev' soruşturması

RTÜK, Sputnik Türkiye bürolarında çalışan gazetecilerin işten çıkarılmasıyla ilgili şikayet dosyasını incelemeye aldı. Hukuk müşavirliği tarafından konuya ilişkin rapor hazırlanmasının ardından şikayet başvuruları Üst Kurul'un gündemine sunulacak. Öte yandan işten çıkarmalar, Üst Kurul’da “Sendikal faaliyet nedeniyle açık şekilde bir gözdağı” olarak değerlendiriliyor.

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Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Sputnik Türkiye yönetimi ile TİS sürecindeki anlaşmazlık üzerine grev kararı almıştı. Kararın ilanından sonra Sputnik Türkiye, TGS üyesi 24 çalışanını işten çıkarmıştı. Gazetecilerin grevi 27'nci gününde devam ediyor.

Bu süreçte Sputnik’te yaşanan işten çıkarmalara ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) birçok şikayet başvurusunun yapıldığı öğrenildi. Söz konusu şikayetlerde; “Anayasa, ILO Sözleşmeleri, başta 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini ihlal edildiği” belirtildi.

RTÜK Başkanlığı da bu şikayetleri incelenmek üzere hukuk müşavirliğine gönderdi. RTÜK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sputnik’te yaşanan işten çıkarmalar Üst Kurul’da, “Sendikal faaliyet nedeniyle açık şekilde bir gözdağı” olarak değerlendiriliyor.

Hukuk müşavirliğinin incelediği şikayet başvurularının raporlaştırılmasının ardından bu ay içerisinde RTÜK gündemine alınması bekleniyor.

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