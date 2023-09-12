Trabzonspor, Ognjen Bakic transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, serbest statüdeki Ognjen Bakic'i kadrosuna kattığını KAP’a bildirdi. Genç futbolcunun maliyeti de açıklandı.

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Kadrosunu Pepe, Onuachu ve Mendy ile güçlendiren Trabzonspor, teknik direktör Bjelica’nın NK Osijek’ten yakından tanıdığı 20 yaşındaki Ognjen Bakic’i de transfer etti. Bjelica’nın özel olarak alınmasını istediği, serbest statüdeki Karadağlı oyuncu ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandı. Karadeniz ekibi oyuncunun maliyetini de açıkladı.

İşte bordo mavililerden yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 65.000.-Eur garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 70.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya; 2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Eur garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5’i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.