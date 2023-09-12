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Bilecik'te jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bilecik'te jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!

Bilecik Bozüyük'te jandarma ekiplerinin şüpheli isimlere düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozüyük bölgesinde icra edilen faaliyette 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri adli makamlarla gerekli koordinasyonları sağlayarak K.A. ve N.K. isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda 16 gram esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla elle geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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