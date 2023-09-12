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Hakem ücretlerine yüzde 50 zam iddiası! Maç başı bakın ne kadar kazanacaklar?

Hakem ücretlerine yüzde 50 zam iddiası! Maç başı bakın ne kadar kazanacaklar?

TFF'nin hakemlerin ücretlerine yüzde 50 zam yaptığı iddia edildi. Bu artışla birlikte orta hakemlerin maç başı kazançlarının ortalama 30 bin liraya yükselmesi bekleniyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerin maç başı ücretlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. TFF'nin hakemlerin ücretlerinde yüzde 50'lik bir artış yaptığı öne sürüldü. 

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Bu zam sonrası Süper Lig'de görev yapan bir orta hakemin maç başı ücreti 20 bin liradan 30 bin liraya yükseldi. VAR hakeminin maç başı yeni ücreti ise 15 bin lira olarak belirlendi. AVAR hakemi ücreti ise 7 bin 500 lira oldu.

Süper Lig'de görev yapan yardımcı hakemlerin 8 bin 800 lira olan ücreti 13 bin 200 liraya yükseldi.

Aynı ligde dördüncü olarak sahaya çıkan bir hakem ise 9 bin lira kazanacak. Zamlardan 1. Lig'de görev yapan hakemler de yararlanacak.

Gözlemcilerin maç başı ücretlerine de aynı oranda zam yapıldığı belirtildi.

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