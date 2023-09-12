Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından şüpheli iki kişinin üzerinde yapılan aramada 4.34 gram metamfetamin ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Ziraat Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.D. (22) ve F.Ç. (29) isimli şahısların yapılan üst ve çevre aramasında, 4.02 gram ve 0.32 gram olmak üzere iki parça halinde metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.