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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tuzla davasından beraat etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tuzla davasından beraat etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen davadan, duruşmaya gerek görülmeden beraat etti.

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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 25 Ekim 2022'de bir açılıştaki konuşmasının ardından alandan ayrıldığı sırada bazı kişilerce yuhalandığı, o esnada kürsüde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "olayları tırmandırıcı şekilde ifadeler ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu" iddiasıyla İBB Başkanı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

NTV'de yer alan habere göre; hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmaya gerek görmeden 6 Eylül günü dosya üzerinden beraat kararı verdi.

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