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Okul bahçesinde ilginç dakikalar! Topu almak için çıktığı çam ağacında mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Okul bahçesinde ilginç dakikalar! Topu almak için çıktığı çam ağacında mahsur kaldı

Okul bahçesinde voleybol oynayan gençlerin topu ağaca kaçtı. Topu ağaçtan almak için çıkan genç, çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Genç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Denizli'nin Çivril ilçesi Kiralan Mahallesi'nde bir okul bahçesinde voleybol oynayan gençlerin topu çam ağacına kaçtı. Ağaca tırmanarak topu almak isteyen A.Ö. (17), topu aldıktan sonra kendisi inemedi ve ağaçta mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Genci kurtarmak için bölgeye gelen itfaiye ekipleri, temin edilen bir kamyonu ağacın altına getirerek, mahsur kalan gence ulaştı. Dakikalarca ağaçta mahsur kalan genç, itfaiye ve arkadaşlarının yardımıyla sorunsuz bir şekilde kurtarıldı.

Ağaçtan kurtarılan gencin bir arkadaşı İsmail Cerit, top oynayacak alanları olmadıkları için Çivril Belediyesine sitem etti. Cerit, “Top oynayacak yerimiz olmadığı için burada oynuyoruz.

Etrafımızda büyük ağaçlar var. Bazen topumuz ağaca kaçıyor ve tehlikeli şekilde tırmanmak zorunda kalıyoruz. Buradan Belediye Başkanımıza sesleniyorum. Lütfen bize top oynayacak alan temin edin” ifadelerini kullandı.

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